Michelle Bachelet: la Tunisie un modèle à suivre dans toute la région

Michelle Bachelet, Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que le système onusien considère la Tunisie un modèle à suivre dans toute la région. Ses réformes dans le domaine de la promotion des droits de l’homme, la consécration des libertés et la consolidation du processus démocratique constitue une expérience unique qu’il convient de soutenir et de mettre en exergue, a-t-elle ajouté.

Reçue mercredi par le ministre chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’homme Mohamed Fadhel Mahfoudh, la responsable onusienne a indiqué que la délégation européenne comprend les défis sécuritaires et économiques régionaux auxquels la Tunisie fait face. Elle a affirmé son engagement à mobiliser la communauté internationale pour soutenir la Tunisie et son projet démocratique réussie.

Michelle Bachelet s’est félicitée de la coopération exemplaire établie entre le gouvernement tunisien et bureau du Haut commissariat des droits de l’homme dans tous les domaines, s’agissant, notamment, du développement des législations et garanties en rapport avec les droits humains et la diffusion de leur culture à une plus large échelle.

La rencontre a, par ailleurs, permis de passer en revue les grands dossiers soumis à la commission nationale chargée de la coordination et de l’élaboration de rapports périodiques ainsi que le suivi des recommandations en matière des droits de l’homme.

Michelle Bachelet effectue une visite en Tunisie du 11 au 13 juin courant. Elle a participé à la conférence mondiale sur les droits de l’homme à l’ère du numérique et présidera demain, la conférence jeudi avec le président de la République l’ouverture de la conférence mondiale sur l’universalité des droits de l’homme à la cité de la culture à Tunis.