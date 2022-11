Le parti démocrate américain a remporté, samedi 12 novembre, le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis, une victoire décisive pour la suite de la présidence de Joe Biden et un échec cuisant pour son prédécesseur Donald Trump. « Je me sens bien et j’attends avec impatience les deux prochaines années », a réagi Joe Biden depuis Phnom Penh (Cambodge) en marge d’un sommet asiatique.

