Migrants irréguliers: 330 000 arrivées en Europe en 2022, un record depuis 2016

Selon des estimations préliminaires, quelque 330 000 franchissements irréguliers des frontières extérieures de l’Union européenne ont été enregistrés en 2022, le chiffre le plus élevé signalé depuis 2016, en hausse de 64% par rapport à l’année précédente, a indiqué vendredi l’agence européenne des frontières Frontex. Après un minimum record signalé lors de la pandémie de COVID-19 en 2020, une forte augmentation des entrées irrégulières a été enregistrée en 2022 pour la deuxième année consécutive, a précisé l’agence. Les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentaient ensemble 47% des nationalités en 2022.

Le nombre de Syriens a presque doublé, atteignant 94 000 unités, ajoute le rapport.

Le nombre de cas enregistrés en Méditerranée centrale, par rapport à 2021, a augmenté de plus de la moitié, dépassant les 100 000 cas. « Les Égyptiens, les Tunisiens et les Bangladais ont représenté les trois premières nationalités dans une année avec le plus grand nombre d’arrivées dans cette région en provenance de Libye depuis 2017 et le nombre le plus important d’arrivées en provenance de Tunisie dans l’histoire récente », a expliqué l’agence européenne.