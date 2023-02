Migrants : L’Union européenne tentée de barricader ses frontières

L’heure est au repli sur soi. Incapables de s’entendre sur une répartition solidaire des migrants sur tout le territoire européen, les vingt-sept États membres de l’Union européenne se heurtent à l’exaspération des pays en première ligne. Parmi eux, la Bulgarie, furieuse de se voir transformée en zone tampon servant de camps pour la migration illégale, résume son président Rumen Radev.

Au diapason, une douzaine d’États (Autriche, Hongrie, Pologne…) exhortent depuis des mois l’UE à payer la construction de murs et clôtures à ses frontières extérieures. L’Autriche en a même usé comme d’un moyen de chantage, en décembre, en mettant son veto à l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen tant que leurs frontières n’auront pas été renforcées. Ces pays hostiles à l’accueil des migrants peuvent compter sur le soutien de conservateurs du Parti populaire européen (PPE), première formation politique au Parlement européen.

Leur pression aurait-elle fini par payer ? Jeudi 9 février, les dirigeants des Vingt-Sept se sont entendus pour demander à Bruxelles de financer des mesures qui contribuent directement au contrôle des frontières extérieures de l’UE​. Fin 2021, alors que la Biélorussie « expédiait » des migrants vers la Pologne et la Lituanie dans le seul but de fragiliser l’unité européenne, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait juré qu’elle n’accepterait jamais de financer barbelés et murs​.