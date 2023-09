Migrants : Rome « apprécie » les déclarations d’Emmanuel Macron, et critique Berlin

Le gouvernement italien a salué la position française défendue par le président Emmanuel Macron qui a insisté la semaine dernière sur le « devoir de solidarité européenne » envers Rome, confrontée à des arrivées massives de migrants. En revanche, il critique l’Allemagne, accusée de financer des ONG aidant les migrants en Italie.

Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a adressé lundi un satisfecit à la « solidarité » française sur la question des migrants, et critiqué l’Allemagne, accusée de financer des ONG aidant les migrants dans son pays.

« Nous devons faire face ensemble aux problèmes, qui sont européens », a déclaré Antonio Tajani reçu lundi à Paris par son homologue française Catherine Colonna.

« L’Italie a apprécié particulièrement les propos de. Macron concernant la collaboration en matière d’immigration », s’est-il félicité, lors d’une conférence de presse commune avec Catherine Colonna.

Emmanuel Macron a insisté la semaine dernière sur le « devoir de solidarité européenne » envers Rome, confrontée à des arrivées massives de migrants.

Le nombre des arrivants en Italie sur des bateaux en provenance d’Afrique du Nord a augmenté, avec plus de 130 000 migrants enregistrés jusqu’à présent cette année, contre 70 000 pour la même période de 2022.

« Pour ce qui est de l’Allemagne, je serai jeudi à Berlin », et « j’attends des explications de la part du gouvernement allemand », a poursuivi Antonio Tajani.

Ces propos interviennent alors que la Première ministre italienne Giorgia Meloni a écrit samedi au chancelier Olaf Scholz pour se plaindre du financement par l’Allemagne d’organisations caritatives aidant les migrants irréguliers dans son pays.

Antonio Tajani et Catherine Colonna ont insisté sur la nécessité d’une réponse « européenne » à la question migratoire.

- Publicité-