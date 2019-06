Migration clandestine: Sept tunisiens secourus au large de Sfax

Une unité de la marine nationale a secouru lundi sept tunisiens âgés de 25 à 35 ans au large de Sfax, qui tentaient d’atteindre les côtes italiennes à bord d’une embarcation.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, les interpellés ont indiqué avoir pris le large dans la nuit du dimanche à lundi depuis des côtes de Skhira pour traverser la frontière maritime en direction de l’Italie.

Les interpellés ont été transférés à la base maritime de Sfax et remis à la Garde nationale dans la région pour prendre les procédures judiciaires à leur encontre.

Le ministère de la Défense informe dans un autre communiqué que les patrouilles militaires déployées dans le secteur de Ben Guerdane ont interpellé le week-end dernier 25 subsahariens qui tentaient de franchir clandestinement la frontière terrestre entre la Tunisie et la Libye dans les deux sens et sans documents d’identité.

Les migrants clandestins sont originaires du Soudan (10), du Mali (6), de la Guinée (3), du Côte d’Ivoire (3), du Sénégal (2) et du Niger (1).

Les interpellés ont été remis au district de la Garde nationale de Choucha pour prendre les mesures judiciaires à leur encontre.