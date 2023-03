132 migrants irréguliers disparus sur les côtes tunisiennes au 1er trimestre de 2023

Au cours du premier trimestre de 2023, les côtes tunisiennes ont enregistré 132 victimes et disparus parmi les migrants irréguliers dont 97 au mois de mars, selon le rapport sur la migration irrégulière publié mercredi dernier par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Le rapport, réalisé en se référant à des communiqués officiels et à des témoignages de survivants, indique qu’en mars 2023, 97 migrants irréguliers ont péri ou ont disparu sur les côtes tunisiennes, contre 28 en janvier 2023 et 7 en février dernier.

Au cours du premier trimestre de l’année en cours, 1771 migrants irréguliers tunisiens ont pu atteindre les côtes italiennes, dont 348 mineurs et 121 femmes, tandis que des traversées de migration irrégulière transportant 14 082 personnes de nationalité tunisienne et non tunisienne ont été interceptées.

Selon les statistiques 660 migrants irréguliers tunisiens ont pu atteindre les côtes italiennes en mars 2023 contre 224 en mars 2022 et 334 en mars 2021.

- Publicité-