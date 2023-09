Migration irrégulière : La Tunisie appelle à un surcroît d’efforts

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a appellé la communauté internationale à fournir un surcroît pour lutter contre la migration irrégulière de manière « efficace » et « responsable ».

Dans une allocution prononcée lors de sa participation, mercredi, au Caire, à la 160e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, le ministre a réitéré l’appel de la Tunisie pour une réforme radicale du système financier mondial, basée sur une nouvelle approche qui permet de réaliser les objectifs du développement durable et global, indique un communiqué du département.

Nabil Ammar a, par ailleurs, fait noter que les développements survenus à l’échelle internationale nécessitent la mise en place de nouvelles approches communes pour relever les défis de l’heure et faire face à leur impact sur la sécurité et la stabilité dans le monde arabe.

