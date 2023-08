Migration irrégulière : L’ambassadeur des USA salue la prise en charge des migrants en Tunisie

L’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Joey Hood, a salué les efforts déployés par l’Etat pour assurer la protection et la prise en charge des migrants irréguliers se trouvant sur le sol tunisien.

Lors de son entretien, vendredi, avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, au siège du département, l’ambassadeur a mis en avant le rôle important que joue l’Etat dans les opérations de secourisme et de sauvetage en mer.

L’entretien a permis de passer en revue l’avancement des projets de coopération entre la Tunisie et les USA en matière de sécurité et de migration irrégulière, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les deux parties ont, également, évoqué les moyens d’appuyer les efforts du ministère, notamment à travers le soutien logistique et la formation spécialisée.

Elles ont mis en avant le rôle qui incombe aux organisations internationales concernées d’assurer au mieux la prise en charge des migrants et ce, en coordination avec les structures de l’Etat tunisien.

