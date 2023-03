Migration irrégulière: Quatorze corps repêchés et 54 migrants secourus au large de Sfax

Les garde-côtes de la localité de Louata (gouvernorat de Sfax) ont intercepté, dans la nuit du 8 au 9 mars, un groupe d’individus, alors qu’ils tentaient de rallier clandestinement les côtes européennes. Leur embarcation a coulé.

Quatorze corps ont été repêchés et 54 migrants ont éte secourus. Ils sont de nationalités subsahariennes.

Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale a indiqué, jeudi, dans un communiqué, que le ministère public a ordonné la prise des mesures nécessaires concernant ces migrants.

Par ailleurs, la même source précise dans un autre communiqué que les garde-côtes du centre, soit les zones maritimes de Sfax, Kerkenah et Mahdia, ainsi que ceux de Monastir ont mis en échec, dans la nuit du 8 au 9 mars courant, 14 opérations de franchissement illicite des frontières et secouru 435 migrants illégaux. Il s’agit de 9 Tunisiens et 426 subsahariens.

Selon la même source, la direction de la Garde nationale « oeuvre à faire face aux passeurs qui organisent ces opérations de migration irrégulière ».

Un numéro vert, le 194, est mis à la disposition des citoyens pour dénoncer la traite des personnes et appuyer les efforts de l’Etat dans la lutte contre ce phénomène, ajoute la même source.

