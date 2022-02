Migration: La périlleuse traversée de la Méditerranée «démystifiée» par 2 influenceuses TikTok

Deux influenceuses TikTok ont suscité la controverse après avoir publié des vidéos glamour de leur traversée en bateau entre la Tunisie et l’Europe, un périple qui fait des milliers de victimes chaque année.

En novembre dernier, Sabee Saidi, 18 ans, a posté une photo d’elle portant du rouge à lèvres rose vif et s’appuyant sur le côté d’un bateau en bois dans une mer bleue et calme.

Dans une vidéo, elle sourit aux côtés d’une douzaine d’autres migrants, semblant à l’aise tout en écoutant une chanson de rap populaire.

Un mois plus tard, Chaima Ben Mahmoude, 21 ans, a posté une vidéo similaire, alors qu’elle faisait la traversée de la Tunisie vers l’Italie avec son fiancé à bord d’une embarcation bondée de migrants.

Les deux jeunes femmes ont suscité l’indignation de certains milieux pour avoir posté ce qui semble être des voyages sûrs et agréables à travers la Méditerranée, débarquant sur l’île italienne de Lampedusa avant de voyager à travers l’Europe, prenant des selfies à côté de points de repère.

Au cours des semaines qui se sont écoulées depuis que Saidi et Ben Mahmoude sont arrivés en Europe, ils ont documenté leurs virées shopping et leurs balades en BMW. Les photos et vidéos de leurs traversées ont recueilli des centaines de milliers de likes et de partages.

Leurs détracteurs affirment que leurs vidéos et leurs posts « normalisent » un voyage qui est fatal à des milliers de personnes chaque année.

Selon le Missing Migrants Project, 2 048 personnes ont été portées disparues en Méditerranée en 2021, et 23 000 depuis 2014.

Les experts avertissent que Saidi et Ben Mahmoude – des influenceuses des médias sociaux en Tunisie, avec près de deux millions de followers sur TikTok et Instagram à eux deux – pourraient inspirer d’autres personnes à tenter la dangereuse traversée.

Matt Herbert, directeur de recherche à l’Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, cité par le Daily Mail, s’inquiète du fait que « les médias sociaux diffusent une vision de l’Europe qui n’est pas exacte ».

Il s’inquiète également du fait que ces messages « démystifient » un voyage que la peur de l’inconnu puisse empêcher certains d’entreprendre.

Ce que ces vidéos font… c’est qu’elles confrontent leur peur à une réalité visuelle avec laquelle les gens peuvent la remplacer. Elles abaissent la barrière mentale qui les empêche de partir », a-t-il déclaré.

Le « mensonge de la migration »

Wael Garnaoui, un psychologue qui mène des recherches sur la harka, explique que l’espoir d’une vie meilleure en Europe repose en grande partie sur le « mensonge de la migration » qui, selon lui, a été intensifié par les médias sociaux.

Il explique que les gens voient d’autres personnes se rendre en Europe et observent leur réussite apparente. Ils pensent qu’ils peuvent facilement obtenir des papiers, du travail et de l’argent. La réalité est souvent très différente : les données de 2020 de la Commission européenne ont montré que le taux de chômage des migrants était de près de 14 %, contre environ 6 % pour la population autochtone.

‘Alors ils vont à la Tour Eiffel et prennent un selfie avec un T-shirt Lacoste, prennent des photos de voitures chères… Ils disent à leur famille restée au pays que tout va bien’, ajoute Garnaoui.

En 2021, les autorités ont intercepté plus de 23 000 migrants qui tentaient de quitter les côtes tunisiennes. Ce chiffre est nettement plus élevé qu’en 2019, où environ 5 000 personnes ont été intercepté