Migration: La Tunisie a-t-elle fait le gendarme en Méditerranée pour le compte de l’UE?

Les autorités maritimes européennes et le géant des combustibles fossiles Shell ont été accusés de complicité dans le renvoi d’environ 70 réfugiés vers un pays peu sûr aujourd’hui.

Les sauveteurs civils à bord du Louise Michel, un navire de sauvetage financé en partie par l’artiste britannique Banksy, ont sauvé la vie d’environ 101 personnes dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) de Malte en Méditerranée centrale dans la nuit de lundi à mardi. L’équipage a réussi à ramener 31 réfugiés à bord, mais les quelque 70 autres ont grimpé sur la plateforme gazière offshore de Miskar, située à proximité, que Shell exploite pour le compte du gouvernement tunisien, rapporte le quotidien britannique Morning Star.

Le Louise Michel a prévenu sur les médias sociaux ce matin que les réfugiés sur la plateforme attendaient là depuis plus de 14 heures et que les autorités maltaises, qui sont légalement responsables de la coordination de leur sauvetage, refusaient de communiquer.

La marine tunisienne est arrivée sur les lieux dans l’après-midi et a emmené les 70 réfugiés de la plateforme vers la Tunisie, un geste que l’équipage du Louise Michel et d’autres organisateurs de sauvetage de réfugiés ont condamné comme étant un « pullback », c’est-à-dire le retour illégal de réfugiés dans un endroit peu sûr.

Un membre d’équipage à bord du Louise Michel a déclaré au Star aujourd’hui : « Nous condamnons fermement cette violation des droits de l’homme et du droit maritime dont les autorités européennes et Shell sont complices. »

Jacob Berkson, militant de l’organisation d’assistance téléphonique en cas de détresse Alarm Phone, a décrit les actions des autorités tunisiennes et maltaises comme une violation flagrante des conventions sur les réfugiés. « Il faut espérer que [les réfugiés] n’ont pas été renvoyés dans l’enfer de la Libye, mais on ne peut pas non plus considérer la Tunisie comme un pays tiers sûr : c’était à Malte de secourir ces personnes », a déclaré Berkson au Star.

« Dans un monde sain, les forces armées maltaises interviendraient rapidement et de manière professionnelle pour sauver des personnes en détresse, quelle que soit la raison pour laquelle elles ont pris la mer en premier lieu. « Bien sûr, dans tout monde sain, il serait rare que les personnes cherchant refuge aient besoin d’être secourues, car elles voyageraient sur un navire commercial bien entretenu vers le pays de leur choix. »

La branche tunisienne de Shell a déclaré : « [Nous] pouvons confirmer que le 3 janvier 2022 à 20 heures (heure de Tunis), un bateau transportant des personnes a atteint notre plateforme offshore. Ces personnes ont été assistées et ont reçu de l’eau, de la nourriture et des vêtements secs. Shell avait informé les autorités tunisiennes et a travaillé en étroite collaboration avec elles pour assurer la sécurité des personnes à bord du bateau. Elles ont depuis été transférées en toute sécurité sur le navire de la marine tunisienne le 4 janvier. »