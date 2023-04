Migration : Le gouvernement italien, réuni au sommet, décide d’aider en priorité la Tunisie

Une réunion des hauts membres du gouvernement italien qui s’est tenue mardi soir pour discuter de la manière de gérer la forte augmentation du nombre de migrants et de réfugiés arrivant en Italie par la mer . Elle s’est largement concentrée sur la situation en Tunisie, ont déclaré des sources au Palazzo Chigi, citées par lr’agence de presse officielle ANSA .

« La priorité est d’agir pour aider ce pays ami dans une période difficile », ont déclaré les sources, ajoutant que la question du financement a été discutée.

« Malgré le contexte difficile, des progrès sur la Tunisie ont été réalisés tant par les États-Unis que par l’Union européenne, grâce aussi à l’engagement de l’Italie », ont conclu les sources.

La première ministre Giorgia Meloni, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, le vice-premier ministre et ministre des Transports et des infrastructures Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi et le ministre de la Défense Guido Crosetto ont participé à la réunion.

Le gouvernement est confronté à une augmentation significative du nombre d’arrivées par voie maritime en provenance des pays d’Afrique du Nord, en particulier de Tunisie.

L’Italie a demandé au Fonds monétaire international de débloquer la première tranche d’un prêt maximum au gouvernement tunisien, alors que la crise économique et sociale s’aggrave.

Le ministre tunisien des affaires étrangères, Nabil Ammar, devrait rencontrer prochainement son homologue italien, Tajani, à Rome.