Migration: Les  dirigeants  méditerranéens jettent les bases d’un fonds commun

Le sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen réunis dimanche à Rome par Giorgia Meloni a esquissé les contours d’un fonds pour financer les projets d’investissements et le contrôle aux frontières, avec l’objectif à moyen terme de mieux réguler les flux migratoires.

A l’origine de cette conférence rassemblant les dirigeants d’une vingtaine de pays, la première ministre italienne entend promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d’immigration et pays d’émigration, sur le modèle de l’accord signé par l’UE avec la Tunisie dans le but de freiner l’arrivée de migrants sur le Vieux continent.

A l’issue d’une demi-journée de pourparlers, elle a annoncé la création d’un fonds qui sera abondé par une première conférence des donateurs dont la date n’a pas été arrêtée, initiative à laquelle les Emirats Arabes Unis ont déjà apporté cent millions d’euros.

Si aucune autre mesure concrète n’a émergé de la conférence, « c’est le début d’un long travail », avec le lancement du « processus de Rome » dont elle a fixé les priorités.

« Lutte contre l’immigration illégale, gestion des flux légaux d’immigration, soutien aux réfugiés, et surtout, la chose la plus importante, sinon tout ce que nous ferons sera insuffisant, une large coopération pour soutenir le développement de l’Afrique, et particulièrement des pays de provenance » des migrants, a-t-elle détaillé.

Selon elle, les « lignes de financement prioritaires doivent avant tout concerner les investissements stratégiques et les infrastructures car c’est la manière la plus pérenne de faire de la coopération ».