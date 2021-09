Migration : Mémorandum d’entente pour le renforcement des centres d’encadrement et d’orientation sociale

Un mémorandum d’entente a été signé lundi au siège du ministère des Affaires sociales entre la direction générale de la promotion sociale et l’organisation internationale pour les migrations en vue de renforcer la logistique dans les centres d’encadrement et d’orientation sociale et promouvoir les compétences.

- Publicité-

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires sociales ce mémorandum qui a été signé par le directeur de la promotion sociale Sami Belghith et la représentante de l’organisation internationale pour les migrations a pour objectif de renforcer la logistique dans les centres d’encadrement et d’orientation sociale qui prennent en charge les migrants à Tunis, Sousse et Sfax et l’unité de vie des adultes handicapés à Ezahrouni et la formation des travailleurs dans ces centres.

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi en présence du directeur de cabinet et le directeur de l’observatoire national de la migration ainsi qu’un nombre des cadres du ministère.