Migration : Niveau record des entrées irrégulières dans l’UE en 2023

L’agence européenne de surveillance des frontières Frontex a annoncé une augmentation de 17% des entrées irrégulières dans l’Union européenne en 2023, par rapport à l’année précédente. Selon les données annuelles publiées par l’agence européenne, les arrivées de migrants clandestins ont atteint leur plus haut niveau depuis 2016 ; des mouvements en constante augmentation depuis trois ans. Au cours de l’année 2023, Frontex a enregistré 380 000 entrées irrégulières dans l’Union européenne, le chiffre le plus élevé en sept ans, relate franceinfo, mercredi.

La plupart des candidats à l’exil tentent d’atteindre l’Europe en traversant la Méditerranée. En effet, 41% d’entre eux empruntent la route de la Méditerranée centrale depuis les côtes libyennes ou tunisiennes vers Malte ou l’Italie. La deuxième route la plus fréquentée est celle des Balkans occidentaux, passant par la Serbie, l’Albanie et la Bosnie. Bien que le nombre de migrants utilisant cette voie soit en baisse, elle reste tout de même particulièrement empruntée. Enfin, la route de la Méditerranée orientale depuis la Turquie vers les côtes grecques est la troisième voie préférée des réfugiés en provenance notamment de Syrie, de Guinée et d’Afghanistan. Ces trois nationalités représentent plus du tiers des personnes repérées par Frontex, qui précise que 80% d’entre elles sont des hommes, 10% des femmes et 10% des mineurs.

