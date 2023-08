Migration : Sauvetage de 150 clandestins par la Garde nationale

La Garde nationale a annoncé que unités ont réussi à secourir des immigrés de nationalité tunisienne et de pays d’Afrique subsaharienne, au large de Sfax et de Mahdia dans 3 opérations différentes, et qu’ils ont été regroupés dans une station navale à plusieurs kilomètres de là.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, avait précédemment déclaré que 15 327 migrants irréguliers avaient été secourus au cours du premier semestre de cette année, dont 95 % sont porteurs de nationalités de pays d’Afrique subsaharienne.

Il est à noter que les côtes tunisiennes connaissent depuis des années un afflux important d’immigrants africains illégaux souhaitant rejoindre les côtes européennes, cependant, ces tentatives ont enregistré la noyade de milliers de personnes, selon les statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).