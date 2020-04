Ministère de la Défense : La Tunisie n’est pas une base pour des opérations militaires

Le ministère de la Défense nationale a démenti les rumeurs selon lesquelles certains sites électroniques non officiels ont annoncé que des forces étrangères auraient mené des opérations militaires sur le sol tunisien.

”Il s’agit de propos irresponsables visant à porter atteinte à la souveraineté et la sécurité de la Tunisie ”, indique le département dans un communiqué publié mardi 28 avril 2020.

Le ministère assure que la Tunisie une entière souveraineté sur ses espaces terrestre, maritime et aérien et ne permet à aucune force étrangère de faire usage de ses terres pour mener des opérations militaires

Les forces armées de la Tunisie déployées sur ses frontières s’engagent à défendre le pays et à préserver l’intégrité de son sol.