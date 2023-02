Ministère de la famille: 868 naissances hors du cadre du mariage enregistrées en 2022

Le ministère de la famille, de la femme de l’enfance et des séniors, a annoncé mardi une augmentation du nombre des naissances hors du cadre du mariage durant l’année 2022 enregistrant 868 cas soit un taux de 8.2pc.

En se basant sur des données du réseau des délégués de protection de l’enfance, le ministère a précisé dans un communiqué que le nombre des alertes relatives au naissance hors mariage est de l’ordre de 868 cas en 2022 contre 802 cas en 2021. Le ministère de la famille compte lors de l’année en cours réaliser une étude pluridisciplinaire relative aux naissances hors du cadre du mariage, et les effets secondaires aussi bien sur la femme que l’enfant ainsi que la famille et la société. L’étude portera sur les dimensions sociale, économique et juridique et les répercussions sur l’état psychologique de la femme et de l’enfant, ainsi que l’examen des moyens pour traiter ce phénomène, précise le ministère.