Ministère de la santé: Plus de 3 millions de personnes ont achevé leur vaccination anti-covid-19

3 millions 239 mille 238 personnes ont terminé leur vaccination anti-covid-19, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en mars derniers jusqu’à la date de 19 septembre courant, a annonce lundi le ministère de la santé. Plus de 2 millions 500 mille personnes ont bénéficié de 2 doses de vaccin, près de 328 mille 500 personnes ont reçues un vaccin d’une seule dose et plus de 410 mille 700 personnes ont reçu une seule dose de vaccin recommandé après une contamination antérieure de covid-19. Le 19 septembre courant le ministère de la santé a enregistré la vaccination de 41 mille 813 personnes dont 17 mille 627 ont reçu une première dose et 24 mille 186 personnes ont reçu la deuxième dose. Selon la même source, le nombre des personnes inscrites sur le système Evax de vaccination contre le coronavirus est estimé à plus de 6 millions 172 mille personnes jusqu’à la date de ce lundi à 12h30.

