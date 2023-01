Ministère de l’éducation : La crise du blocage des notes sera bientôt résolue

Le ministre de l’Éducation, Fethi Slaouti, a déclaré que le ministère était ouvert au dialogue avec les divers syndicats de l’éducation dans l’objectif de trouver des solutions à bon nombre de problèmes.

Dans une déclaration à African Manager, ce vendredi 27 janvier 2023, le ministre a souligné que le dialogue est la meilleure solution pour se sortir de ces problèmes et surmonter la crise du blocage des notes, notant que la semaine prochaine, les différents syndicats seront invités à une réunion de pourparlers et de négociations, et ce, malgré la situation difficile des finances publiques.

Pour sa part, le Secrétaire Général de la Fédération de l’Enseignement Secondaire, Saad Yaacoubi, a confirmé, dans une précédente déclaration, que la poursuite du blocage administratif des notes au cours du deuxième trimestre sont en cours d’étude après que le ministère de l’Education ait refusé de régler les différends « sérieux », selon ses propos.