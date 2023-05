Ministère de l’Intérieur : Un agent abattu par les forces de sécurité après avoir tué son collègue à Djerba

Un agent de la Garde nationale maritime de Aghir Djerba a tué, ce soir, mardi, son collègue au moyen de son arme à feu personnelle avant de s’emparer de ses munitions, a indiqué le département de l’Intérieur dans un communiqué publié mardi soir.

L’agent a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue d’el Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre.

Selon le communiqué, l’opération a fait un bilan de six sécuritaires blessés, dont un est décédé et deux visiteurs qui ont également trouvé la mort outre 4 autres personnes blessées, à des degrés divers, transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Le ministère a ajouté que la synagogue ainsi que ses environs ont été bouclés. Les visiteurs qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur ont été sécurisés. Les enquêtes sont en cours pour démasquer le mobile de cette « attaque lâche », précise la même source.

Pour sa part, une source sécuritaire a confié à la correspondante de l’agence Tunis-Afrique-Presse à Medenine que les visiteurs de la synagogue de La Ghriba à Djerba ont été transportés dans plusieurs hôtels à bord d’autobus, ajoutant qu’aucun blessé n’a été enregistré parmi les visiteurs qui étaient présents à l’intérieur du temple au moment de l’attaque.