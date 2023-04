Le 8 mai une deuxième tranche de 700MDT de l’emprunt obligataire national

Le ministère des Finances a pris une décision portant sur les spécificités et les conditions de l’émission de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 ainsi que sur la date de l’ouverture et de la clôture de la souscription.

Publiée jeudi dans le dernier numéro (40) du Journal Officiel de la République tunisienne (JORT), la décision comprend 8 articles ; le premier a déterminé le montant de la deuxième tranche de l’emprunt à raison de 700 MD avec la possibilité d’augmenter sa valeur.

La souscription dans cette tranche s’ouvre du 8 mai au 17 mai prochain avec la possibilité de clôturer la souscription avant cette date ou la prolonger.

L’article 3, donne la possibilité de souscrire dans l’emprunt obligataire national selon le choix du souscripteur dans les trois catégories : catégorie » A » d’une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars, la catégorie » B » d’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars avec une période de remboursement de 7 ans alors que la catégorie » C » porte une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars avec une période de remboursement de 10 ans.

Les taux d’intérêt pour ces trois catégories représentent respectivement 9,75% par an, 9, 80% et 9,95% par an.

Il convient de rappeler que la Tunisie a réussi en février dernier à mobiliser 715 MD au titre de la première tranche de l’emprunt obligataire national pour l’année 2023, dépassant ainsi l’objectif tracé aux alentours de 700 MD.

La Tunisie ambitionne, à travers la souscription dans les quatre tranches, de mobiliser un montant de 2,8 milliards de dinars, surtout que l’emprunt obligataire lancé en 2022 sur 4 tranches a permis de mobiliser 2,9 milliards de dinars contre 1,4 milliards de dinars fixés comme premier plafond de cet emprunt.

