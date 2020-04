Ministère des Finances : les contribuables appelés à adhérer aux télé-déclaration et télépaiement des impôts

Le ministère des Finances a appelé les personnes physiques soumises au système réel et les personnes morales non adhérentes aux systèmes de télé-déclaration et du télépaiement à s’enregistrer à ces services, compte tenu, du confinement général.

Le ministère a rappelé, dans un communiqué publié, lundi 27 avril 2020, que ces services permettront de simplifier les procédures de déclaration et de paiement des impôts notamment pour ceux dont les délais sont arrivés à terme.

1- Signature de l’autorisation de prélèvement sur les comptes bancaires et postaux, remplie dument et qui sera visée par l’établissement bancaire ou postal. Le formulaire d’autorisation de déduction peut être téléchargé via le lien :

2- Acquisition du certificat électronique Digigo, à distance, via le portail des services électroniques de l’Agence Nationale de Certification Electronique (ANCE) via ce lien :

3- L’adhésion au système de la télé-déclaration et le téléchargement des formulaires :

4- Déposer les déclarations fiscales à distance et valider le paiement des impôts et les tarifs appliqués à ce titre.

Le ministère a rappelé que ces services permettent de liquider et de payer les déclarations mensuelles d’impôts, les déclarations annuelles (déclarations mensuelles, dépôt des déclarations de l’impôt sur les sociétés, déclaration de l’avance due par les sociétés de personnes et assimilées, déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, déclaration de l’acompte provisionnel).

Pour plus d’informations, le ministère a appelé à contacter le centre de conseil fiscal à distance au 81100400.