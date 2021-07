Ministère du Commerce : Le suivi des dossiers des opérateurs économiques se fera à distance à partir du 8 juillet 2021

Le suivi des dossiers des opérateurs économiques traitant avec les services du ministère du Commerce et du Développement des exportations, notamment la Direction générale du commerce extérieur, la Direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services et la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, se fera à distance (par téléphone ou courrier électronique), et ce à partir de jeudi 8 juillet 2021 et jusqu’à nouvel ordre, selon un communiqué publié mercredi par ce département.

Le ministère a souligné que cette mesure intervient dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19.

//Numéros de téléphone :

Direction générale du commerce extérieur : 71 240 155 / 71 240 208 / 71 240 173

Direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services : 71 240 155 / 71 240 208 / 71 240 207

Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques : 71 245 842 / 71 245 846 / 71 242 615

Bureau de relations avec le citoyen : 71 242 628

//Adresses e-mail :

Direction générale du commerce extérieur : [email protected]

Direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services : [email protected]

Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques : [email protected]

Bureau de relations avec le citoyen : [email protected]

Le ministère a aussi précisé que les opérateurs économiques peuvent suivre les demandes d’autorisations relatives au commerce extérieur et les dossiers de contrôle technique à l’importation à travers le réseau «Tunisie Trade Net», soulignant que la Direction générale du commerce extérieur et la Direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services se sont engagées à répondre aux interrogations et aux demandes postées sur ce réseau dans les meilleurs délais.