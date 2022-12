30 MDT pour des projets d’économie solidaire

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, a annoncé , que le ministère a alloué 30 millions de dinars sur 3 ans pour lancer des projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. En marge de l’ouverture de la quatrième édition du Forum de Tunis sous le slogan « L’économie au service de l’intérêt général », le ministre a indiqué que la distribution du premier lot de financements, soit 10 MDT, débutera le 15 décembre 2022.

Il a ajouté que les textes appliqués réglementant l’économie sociale et solidaire sont prêts, après avoir atteint une révision du texte juridique qui a été publié à cet égard, à être plus flexible. Nsibi a souligné l’importance de l’économie sociale et solidaire dans le financement des infrastructures et des équipements de base nécessaires à l’environnement des entreprises, considérant que cette approche différente permet aux entreprises de prendre leurs responsabilités dans la réalisation du développement en investissant les bénéfices dans la réalisation de gains pour la région, tels que les stades publics et les cliniques.