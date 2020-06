Ministre de l’équipement: Distribution de 270 logements sociaux à Bir Mcherga avant la fin de l’année 2020

Environ 270 logements construits à Bir Mcherga dans le cadre du programme des logements sociaux seront distribués avant la fin 2020, a indiqué le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Moncef Sliti .

Il a ajouté lors d’une visite effectuée, mardi, au gouvernorat de Zaghouan que le département de l’équipement, en collaboration avec la commission régionale de Zaghouan et la SONEDE ont réussi à mobiliser un fonds spécifique estimé à environ 2 millions de dinars pour approvisionner ces logements en eau potable . Et de préciser que le coût total du projet s’élève à 14 millions de dinars.

Au cours de sa visite, le ministre a inauguré le projet de doublement de la route régionale 133 reliant l’intersection entre Jebel Oust et Zaghouan, d’une longueur de 25 km, réalisé moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars.