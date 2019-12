MIP désinstalle les panneaux non rentables de son réseau d’affichage urbain

La société MIP continue l’action de mise à niveau et d’assainissement de son parc d’affichage urbain sur tout le territoire tunisien afin d’améliorer la rentabilité du parc existant. Elle a procédé à la désinstallation de panneaux non rentables. La société MIP a aussi continué la procédure d’allègement des charges salariales et ce part la réduction de l’effectif. C’est ainsi que le nombre des salariés n’est plus que de douze à la fin du trimestre.

Les produits d’exploitation de la société MIP sont passés de 1 895 615 dinars au 30 septembre 2018 à 1 649 711 dinars au 30 septembre 2019 enregistrant une baisse de 12,972% due principalement à la réduction des espaces publicitaires exploités par la société. Les charges financières de la société sont passées de 1 034 983 dinars au 30 septembre 2018 à (54 959) dinars au 30 septembre 2019. Cette variation est due aux gains de change résultant de l’actualisation des dettes en monnaies étrangères dont le solde de au 30 septembre 2019 s’élève à 387 502 Dinars contre une perte de change de 695 053 Dinars au 30 septembre 2018.