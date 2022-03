Mise à jour de la cartographie de l’écosystème entrepreneurial tunisien (février 2022)

La plateforme en ligne « Entrepreneurs of Tunisia » spécialisée dans la cartographie de l’écosystème entrepreneurial tunisien, vient de publier son rapport issu du mois de février 2022.

Cette nouvelle infographie dresse une mise à jour de l’écosystème entrepreneurial Tunisien qui passe désormais à 709 startups labélisées par secteurs d’activité dont des incubateurs, des sociétés d’investissement, des accélérateurs et des coworking Spaces. Les secteurs d’activité, issus principalement des nouvelles technologies, couvrent différents domaines : Fintech, agritech, e-santé, gaming, culture, mainstream, social, médias etc.

On retrouve également une classification pertinente des différentes étapes d’évolution des startups (early stage, sclae up, growth).

« Entrepreneurs of Tunisia » a pour objectif de connecter les parties prenantes en favorisant les interactions et les échanges constructifs. La plateforme veille, également, à promouvoir les synergies en mettant l’accent sur les opportunités crées. Elle vise en outre à inspirer les jeunes en mettant en exergues les bonnes pratiques. Enfin elle analyse et valorise les données remontées en publiant des études et des rapports périodiques.