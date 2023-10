Mise en détention de 8 cadres et agents de la SONEDE dans une affaire de fraude

La direction Générale de la Garde Nationale a indiqué, mardi, sur sa page officielle, que les investigations, ont prouvé l’implication de 14 cadres et agents de la Société Nationale de Distribution des Eaux (SONEDE) à Gabès dans des actes de fraudes commis entre 2019 et 2021.

La même source a ajouté que le juge d’instruction a ordonné la mise en détention de 8 parmi les accusés, la mise en liberté provisoire de quatre autres et a délivré un mandat d’amener à l’encontre des deux autres individus.

D’après les investigations menées par la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers, les prévenus avaient exploité des failles dans le système de facturation de la SONEDE pour dérober des sommes d’argent estimées à 300 mille dinars, selon la même source.

