Mise en échec de 23 opérations de franchissement illicite des frontières maritimes

Vingt-trois opérations de franchissement illicite des frontières maritimes ont été mises en échec, dans la nuit du mardi à mercredi, dans le cadre d’une vaste campagne sécuritaire de lutte contre la migration irrégulière.

Les unités du district de la Garde nationale de Sfax et du centre ont aussi secouru 463 migrants (349 venant de pays subsahariens et 114 Tunisiens).

La Direction générale de la Garde nationale a ajouté, mercredi, dans un communiqué, que 53 personnes recherchées dans différentes affaires ont été interpellées dans le cadre de cette campagne.

Sept embarcations en fer et un montant important en dinars tunisiens ont été également sasis, précise la même source.

Sur un autre plan, les unités de la Garde nationale d’El Mahdia ont arrêté trois passeurs et ce, lors d’une descente à deux domiciles en collaboration avec la direction des recherches et des investigations.

Treize bateaux en fer et 38 bouées de sauvetage ont aussi été saisis. Ils étaient destinés aux opérations de migration clandestine.

