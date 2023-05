Mise en échec de deux opérations de franchissement illégal des frontières maritimes et sauvetage de 73 subsahariens 

Les unités flottantes relevant de la garde maritime du centre (Mahdia et Sfax), ont réussi, dans la nuit du 29 au 30 avril, à déjouer deux opérations de franchissement illégal des frontières maritimes et ont secouru 73 subsahariens après le naufrage de leurs embarcations en mer, selon ce qui a été rapporté par la page officielle du porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale.

Le Samedi, 29 avril 2023, une patrouille relevant de la Garde maritime à Sidi Youssef Kerkennah a arrêté l’organisateur des opérations de franchissement illégal des frontières, recherché par les unités de sécurité et diverses structures judiciaires pour formation d’une « entente » pour la migration irrégulière. A cet effet, le ministère public a autorisé la prise des mesures nécessaires à son encontre.

