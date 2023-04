Mise en échec de trois opérations de franchissement illégal des frontières maritimes à Sfax et Monastir

Les unités flottantes relevant des districts Maritimes de la Garde Nationale dans les gouvernorats de Sfax et de Monastir ont réussi, au cours de la nuit dernière, à déjouer trois opérations de franchissement illégal des frontières maritimes et secourir 93 migrants.

Selon un communiqué publié par la Direction générale de la Garde nationale, les unités flottantes relevant du district maritime de la Garde nationale à Sfax ont déjoué une opération de franchissement illégal des frontières maritimes et secouru 42 migrants Africains subsahariens après le naufrage de leur bateau.

Les unités maritimes relevant du district Maritime de la Garde Nationale de Monastir ont déjoué 2 opérations de franchissement clandestin des frontières maritimes, et secouru 51 migrants de nationalités subsahariennes.

Par ailleurs, une patrouille de la Garde nationale à Sfax a réussi à arrêter une personne de la région dans sa voiture, qui tentait d’aider deux personnes originaires d’Afrique subsaharienne à franchir clandestinement les frontières maritimes.

Le porte-parole de la Garde nationale a précisé qu’après consultation, le parquet a autorisé la détention de cette personne et pris des mesures judiciaires à son égard et à l’égard des participants aux opérations de franchissement illégal des frontières maritimes tunisiennes.

