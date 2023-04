Mise en échec d’opérations de migration irrégulière

Les unités de la garde nationale ont mis en échec, dans la nuit du 28 au 29 avril, 12 opérations de migration irrégulière et ont sauvé et secouru 238 candidats à la migration irrégulière. Dans un communiqué rendu public par la direction générale de la garde nationale dimanche, les unités de la garde maritime au Sahel ont mis en échec 6 opérations de migration irrégulière et sauvé 68 migrants irréguliers tunisiens dont 3 enfants et un individu qui fait objet de 8 avis de recherche, en plus de la saisie d’une barque. Les unités relevant de la garde maritime dans les régions de Sfax et Mahdia ont aussi mis en échec 6 opérations de migration irrégulière et secouru 170 migrants dont 22 tunisiens et 148 subsahariens. A Kasserine et dans le cadre des efforts de lutte contre la migration irrégulière par voie terrestre, les unités relevant de la garde nationale de Sébitla ont arrêté la nuit du 28 au 29 avril 2022, deux individus dont une femme qui aidaient 4 personnes subsahariens à se déplacer de la ville de Kasserine vers Sébitla à bord d’un camion, a précisé la même source.

- Publicité-