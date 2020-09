Mise en échec d’une tentative d’immigration clandestine

Une tentative d’immigration clandestine vers l’Italie à partir des côtes de Bizerte, a été mise en échec, dimanche, par les services de la Garde nationale à Bizerte Sud.

8 personnes ont été arrêtées, a déclaré une source sécuritaire au correspondant de TAP dans la région.

» C’est grâce à une opération d’anticipation, bien étudiée et bien coordonnée avec les hauts cadres de la Garde nationale dans la région de Bizerte que les personnes en question ont été arrêtées » a ajouté la même source. Des montants de devises et de monnaie locale ont été saisis en plus d’un moteur d’embarcation et des provisions, a-t-on encore indiqué.

Les 8 personnes ont été mises en garde à vue pour la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires nécessaires.