Nouvelle ligne de bus n°347 dés lundi entre Tunis Marine et la Marsa

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU), a décidé de créer une nouvelle ligne de bus portant le numéro 347, liant la jonction entre la station Tunis Marine (TGM) et la Marsa où le terminus est installé au niveau de l’école de Gustave Flaubert.

Cette ligne entrera en exploitation à partir du lundi 18 septembre 2023, selon un communiqué publié samedi par la TRANSTU.

Le circuit de cette ligne vient renforcer la ligne ferroviaire Tunis-La Goulette-Marsa, par un voyage de 20 minutes dans les deux sens

Ceci est programmé comme suit :

Départ: depuis la Gare maritime de Tunis en passant par l’autoroute Tunis-La Goulette (Régionale n° 22), puis l’avenue 1 Juin 1955 à la Goulette,, en passant devant le monument historique de Karrakah, rue Farhat-Hached, puis l’avenue Habib-Bourguiba, rue Kheireddine Bacha et le Kram ensuite Salambou, en passant par Carthage Birsa, puis le tribunal communal de Carthage, ensuite la rue Didon devant le théâtre archéologique de Carthage, enfin l’avenue de l’environnement, passant devant la mosquée Malik Ibnou Anes, puis la rue du Maroc jusqu’à Sidi Bousaïd pour emprunter l’avenue de 14 janvier, passant par l’école nationale d’architecture, puis l’avenue de la République à Marsa, ensuite la rue de Hammadi Mami jusqu’à la fin de la ligne devant l’école de Gustave Flaubert à Marsa.

La TRANSTU a précisé que cette ligne aura le même trajet dans les deux sens (aller et retour).

Le tarif de cette ligne, qui s’étend sur 20,9 kilomètres dans chaque sens, serait unifié, d’un montant de 1 dinar, tandis que pour les autres titres de transport en dinars, la société les a fixé à 9 dinars pour un carnet de 10 tickets, et 6,5 dinars pour les tickets hebdomadaires, 30 dinars pour les abonnements mensuels et 300 dinars pour les abonnements annuels alors que les abonnements scolaires ont été fixés à 60, 050 dinars.

La même source a ajouté que les abonnés de la ligne ferroviaire Tunis-La Goulette-Marsa ont la possibilité de se déplacer sur cette ligne de bus.

