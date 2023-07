Mise en garde à vue d’un juge pour détention de quantité de devises et d’or dans son véhicule

Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance à Sfax 2, a autorisé, samedi, la mise en garde à vue d’un juge de l’ordre judiciaire, suite à la découverte dans son véhicule d’une quantité de devises et d’or.

Dans une déclaration à la TAP, le premier substitut du procureur du tribunal de première instance à Sfax 2, Majdi Kammoun, a indiqué que l’unité de la Garde douanière à Skhira avait interpellé, hier soir, le juge en question à bord de son véhicule, où ils y ont découvert dissimulées, des quantités conséquentes de devises et de métal jaune.

Le Parquet a autorisé la mise en garde à vue du juge et de son frère, les deux faisant usage de la voiture dans leurs transports, outre la saisie du véhicule et de son contenu, a indiqué la même source, précisant que l’instruction de l’enquête se poursuit en vue de déterminer les responsabilités.

