Mise en ligne d’un nouveau lien électronique dédié à l’enfance

Le ministère de la femme, de la famille et des séniors vient de mettre en ligne un nouveau lien électronique dédié à l’enfance (toufoula.femme.gov.tn/Parent).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général de l’enfance au ministère de la femme, de la famille et des séniors, Chokri Maatoug, a souligné que ce lien permet aux parents de consulter la liste de toutes les institutions de l’enfance légales, mises sous la tutelle du ministère et contrôlées par les inspecteurs et conseillers pédagogiques.

« A travers ce lien, il est également possible de signaler tout éventuel abus ou violation des droits de l’enfant soit à l’intérieur ou à l’extérieur de ces institutions », a-t-il ajouté.

Il a, en outre, signalé la création d’un autre site dédié à la petite enfance en Tunisie https://prescolaire.tn.

« Ce site, bilingue (en français et en arabe), est mis à la disposition des cadres et des responsables des institutions de la petite enfance ainsi qu’au profit des chercheurs dans le domaine », a précisé Maatoug signalant que le site comporte tous les supports pédagogiques et les textes juridiques utiles.

Par ailleurs, le responsable a souligné qu’avec le démarrage de la nouvelle année scolaire, le contrôle sera renforcé pour fermer tous les espaces anarchiques qui n’ont pas eu d’autorisation et qui pourraient constituer un danger pour les enfants.