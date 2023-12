Mise en place d’une cellule de veille au niveau du ministère du Transport

Une cellule de veille a été mise en place au niveau du ministère du Transport suite aux bulletins de l’Institut national de la météorologie (INM) qui prévoient des précipitations importantes et un changement des conditions météorologiques.

Cette cellule a été chargée du suivi et de la prise des mesures exceptionnelles pour assurer la fluidité du trafic sur les routes ainsi que la continuité de l’activité de navigation aérienne et maritime et intervenir en cas d’urgence, et ce, en coordination avec les différentes sociétés de transport, les parties intervenantes et les autorités régionales et locales, a indiqué le ministère du transport dans un communiqué publié, mardi.

Le ministère a rappelé par ailleurs que l’INM est la seule source officielle et fiable des prévisions métrologiques. L’institut qui publie sur son site électronique et sa page sur le réseau social Facebook des bulletins d’information et d’alerte actualisés.