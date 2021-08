Mise en place d’une salle des opérations pour le suivi de l’état de l’infrastructure des établissements éducatifs

Le ministère de l’éducation a mis en place une salle centrale des opérations pour le suivi de l’état de l’infrastructure des établissements éducatifs en vue d’organiser les opérations de maintenance dans les écoles primaires, collèges et lycées secondaires avant la rentrée scolaire, a annoncé le chargé e communication au ministère de l’éducation Mohamed Haj Taieb.

Haj Taieb a indiqué mercredi dans une déclaration à la TAP que cette salle centrale sera chargée de faire le suivi des opérations de maintenance et de réhabilitation des établissements scolaires, soulignant qu’elle sera opérationnelle à partir d’aujourd’hui jusqu’après le début de la rentrée scolaire.

Des structures régionales seront crées dans les commissariats régionaux de l’éducation rattachées à la salle des opérations a-t-il indiqué ajoutant qu’elle permettra d’organiser les opérations de maintenance dans les différents établissements scolaires dont le nombre s’élève à 6114.

Le directeur général des bâtiments et des équipements au ministère de l’éducation Abdelhamid Sahli a indiqué le mois de mars dernier que 24 nouveaux établissements scolaires répartis sur 17 commissariats régionaux ouvriront leur portes à partir de la prochaine rentrée scolaire, dont 7 écoles primaires, 8 collèges et 9 lycées secondaires, signalant le parachèvement des travaux de maintenance dans plus de 275 établissements et la poursuite des travaux dans 276 autres établissements éducatifs.