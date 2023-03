Mise en vente, à partir de mi-mars, de l’huile d’olive conditionnée à 14,900 dinars/litre

L’Office national de l’Huile (ONH) a annoncé qu’il proposera à la vente, à partir de mi-mars 2023, des bouteilles d’huile d’olive de 5 litres à 74,5 dinars, soit un prix de 14,900 dinars à la litre. L’objectif de cette décision est d’encourager les ménages à consommer davantage d’huile d’olive, indique l’ONH. L’huile d’olive conditionnée sera mis à la disposition des consommateurs dans les différents centres régionaux à Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax et Zarzis, et ce, du lundi au vendredi de 9h00 jusqu’au 14h00, ajoute l’office, dans un communiqué. « Durant le mois de Ramadan, l’opération de vente se fera de 9h00 à 12h00 « , a encore noté l’Office, précisant que chaque personne a le droit d’acheter seulement 10 litres. En Tunisie, la production nationale d’olive durant la saison actuelle a atteint 900 mille tonnes, en baisse de 25% par rapport à la saison écoulée. Ceci correspond à une production de 180 mille tonnes d’huile d’olive (contre 240 mille tonnes d’huile d’olive au cours de la saison écoulée). Les prix de l’huile d’olive en Tunisie varient entre 15 et 16 dinars, durant la saison actuelle.

