Mission d’achat auprès des producteurs tunisiens pour une chaîne marocaine de supermarchés et hypermarchés

Le CEPEX via son bureau de représentation au Maroc, organise, les 22 et 23 novembre 2023, une mission d’achat et de contacts auprès des producteurs tunisiens pour une chaîne marocaine de supermarchés et hypermarchés.

Cette mission, organisée avec le soutien de Tunisair et de l’Association Marocaine de la Communauté Achat, a pour but de présenter à la grande distribution marocaine, des fournisseurs tunisiens capables de satisfaire les exigences de ce marché.

Dans le cadre de cette mission, le CEPEX a accueilli, le 22 novembre, des rencontres ciblées entre les deux parties, avec la participation d’une trentaine d’entreprises tunisiennes.

Avec plus de 70 magasins de moyenne surface situés en espace urbain et des points de vente situés en périphérie de sept grandes villes marocaines, la chaîne marocaine a ciblé, lors de cette mission, plus de 15 groupes de produits dont l’art de table, les articles de bureau, le sanitaire, l’outillage, l’animalerie, les jouets, les produits de jardin, les accessoires de décoration, les produits de rangement, les loisirs, la détente et la décoration.

Le groupe marocain effectuera également, le 23 novembre, des visites ciblées aux producteurs tunisiens pour prendre connaissance du potentiel de l’offre disponible, du savoir-faire tunisien, et des produits qui pourraient se placer dans le rayonnage des supermarchés et hypermarchés au Maroc.

Le ciblage de la grande distribution marocaine a pour but de renforcer les exportations tunisiennes en maintenant leur tendance haussière des dernières années. Les exportations tunisiennes vers le Maroc ont atteint 850 millions de dinars en 2022. La structure des exportations nationales vers le Maroc est constituée de produits industriels et d’agro-industrie transformés (77,8%) et de matières premières (21,9%).