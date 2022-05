Mission d’hommes d’affaires tunisiens à Malte

Quarante-cinq hommes d’affaires tunisiens exerçant dans divers secteurs économiques ont effectué dimanche une visite de prospection à la Valette (Capitale de Malte) et qui se poursuit jusqu’au 25 mai.

La délégation d’hommes d’affaires tunisiens ambitionne, à travers cette visite, de nouer des partenariats pour accéder au marché maltais dans plusieurs domaines à l’instar de la santé, la sécurité et l’environnement, en tant que secteur bien développé à Malte, a indiqué à l’Agence TAP Mourad Bacha, directeur de la société « Preventis » spécialisée dans la prévention et la maitrise des risques professionnels.

Cette mission économique vise à renforcer les relations économiques tuniso-maltaises et à étudier les moyens d’impulser les échanges économiques entre les deux pays dans plusieurs domaines à l’instar l’industrie des médicaments, l’agriculture, l’industrie, les études et de la sécurité informatique, a-t-il ajouté.

Organisée par CONECT en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Malte, l’Ambassade de Malte en Tunisie, Malta Enterprise et Malta Chamber, cette troisième mission économique post-covid, qui se tient après deux autres missions réussies au Sénégal et à la Mauritanie, ciblera les PME en quête des opportunités d’extension vers les marchés extérieurs, avait déjà affirmé dans une déclaration à la TAP, le Président de CONECT International, Foued Gueddich.

Elle sera l’occasion pour avoir des rencontres avec les chefs d’entreprises maltais ainsi qu’avec les hauts responsables en vue de nouer des alliances et de conclure des contrats de partenariat stratégique, selon la même source.

Il convient de signaler que Malte a réalisé en 2021 un taux de croissance de l’ordre de 5,7%, un taux d’inflation de 2% et un taux de chômage de 3,6%, alors que la part de l’individu au PIB est estimé à 28, 955 milliards d’euros.

Les principaux partenaires économiques de Malte sont l’Allemagne (12,5%), l’Italie (10,3%) et la France (9%) alors que ses principaux importateurs sont l’Italie (19,8%), l’Allemagne (7%) et le Royaume-Uni (6,7%).