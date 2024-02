Mobi-TRE : Les délais de candidature à l’appel à projets, prolongés au 31 mars prochain

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ont annoncé, dans un communiqué conjoint, la prolongation des délais de candidature à l’appel à projets pour les entrepreneurs tunisiens et les investisseurs Tunisiens Résidant à l’Étranger (TRE) au 31 mars prochain.

Lancé en janvier dernier dans le cadre de la phase 2 du projet «Mobi-TRE», « La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des peuples défavorisés en Tunisie», cet appel s’articule autour de la promotion de la concrétisation effective d’un Matching entre un entrepreneur tunisien et un investisseur TRE. Il vise la création d’emplois durables, la réduction de la pauvreté et la promotion du lien entre migration et développement.

Il est ouvert aux entrepreneurs tunisiens en Tunisie et aux TRE (en Allemagne, Côte d’Ivoire, France, Italie et le Royaume d’Arabie Saoudite uniquement).

Le projet « Mobi-TRE » est financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et mis en œuvre par l’OIM, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et autorités en Tunisie.

Ce projet, dans sa composante Hajti Bik, vise à mobiliser des initiatives innovantes contribuant au développement économique de la Tunisie, en mettant particulièrement l’accent sur les régions à fort potentiel migratoire.

Plusieurs workshops et sessions d’information sont organisés pour présenter la deuxième phase de projet en partenariat avec les structures tunisiennes, dont 12 workhops du 15 janvier au 29 février 2024 dans les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Kairouan, Gabès, Médenine, Tataouine, Sfax, Tozeur, Kébili, Gafsa, Kasserine et Mahdia.

Des sessions interactives ont également été organisées entre les participants et 6 sessions d’information en ligne en janvier dernier, notamment pour les TRE, et au cours du mois de février en cours à l’intention des Tunisiens résidant en Côte d’Ivoire, en France et en Arabie saoudite.

Les candidats sont invités à soumettre leurs candidatures sur la plateforme Moubader.tn.