Mobilisation de 18 millions euros pour la réalisation des projets de coopération dans le secteur de la formation professionnelle 

L’ambassadeur de l’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a fait savoir vendredi que les autorités italiennes ont mobilisé une enveloppe de 18 millions euros (près de 60 millions de dinars) pour la réalisation des projets de coopération avec la Tunisie dans le secteur de la formation professionnelle et afin de répondre aux besoins des entreprises italiennes installées en Tunisie et à l’étranger durant la période 2023-2025.

Lors d’une journée d’information organisée par l’ambassade en coopération avec le ministère des affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l’étranger, et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la chambre tuniso-italienne de commerce et de l’industrie, l’ambassadeur italien a salué les compétences tunisiennes et leur contribution au développement de la compétitivité des sociétés italiennes en Tunisie. Le chef du cabinet au ministère de l’emploi Abdelkader Jammali, a fait savoir que le besoin imminent des entreprises italiennes en main d’œuvre est estimé à 300 emplois, sur un total de 6 mille emplois qui seront satisfaits au cours de l’année. Ces recrutements pourront contribuer à promouvoir la compétitivité des sociétés et la consolidation de l’image de la Tunisie en tant que destination d’investissement se basant sur la richesse de son capital humain en plus de la création d’emploi décent pour les jeunes tunisiens. Selon un communiqué du ministère de l’emploi rendu public vendredi, en marge de cette journée d’information, un projet pilote de convention, qui vise à répondre aux besoins des employeurs dans le secteur du textile avec la formation de 1500 jeunes a été passé en revue. Au terme de cette rencontre il a été convenu la création d’une équipe de travail regroupant les différents intervenants pour identifier les besoins en main d’œuvre compétente et parvenir à répondre aux demandes avec l’efficacité nécessaire, selon la même source.

