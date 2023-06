Mobilisation de 700 mille quintaux de semences céréalières pour la saison de 2024 

-Un programme exceptionnel visant à mobiliser environ 700 mille quintaux de semences céréalières dont 200 mille quintaux de semences sélectionnées a été mis en place par l’Office des céréales pour la saison de 2024, afin de faire face aux répercussions du déficit pluviométrique, a fait savoir, jeudi, le PDG de l’office, Bechir Kthiri.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Kthiri a annoncé que les autorités agricoles œuvrent à constituer des réserves de blé dur de 500 mille de quintaux pour les besoins en semences de la saison 2024-2025.

Le responsable a déclaré qu’une prime additionnelle exceptionnelle de 10 dinars/ quintal a été décidée pour les céréales livrées aux centres de collecte dans les régions au cours de la saison de 2023.

Toujours selon lui, il y aura également un rééchelonnement des dettes des agriculteurs dans les zones sinistrées, ayant contracté des crédits au titre de la saison 2022-2023. Par ailleurs, les agriculteurs affiliés au fonds des catastrophes naturelles et dont les productions ont été touchées par la sécheresse seront indemnisés avant la saison agricole prochaine.

Le ministère de l’agriculture prévoit une production de l’ordre de 2,5 millions de quintaux de céréales durant la saison actuelle contre 11 millions de quintaux en 2022, et ce en raison de la baisse de la pluviométrie automnale de 65% et de l’emblavement de 76% seulement des superficies initialement programmées.

Le département agricole a précisé que la capacité de stockage s’élève cette saison à 7,9 millions de quintaux. 156 centres de collecte de céréales et 26 groupements sont mobilisés pour cette récolte, outre le recours programmé à 26 laboratoires pour évaluer la qualité des céréales collectées au cours de cette saison.

L’Office des céréales a obtenu un financement de l’ordre de 418 millions de dinars de la BNA, dont 227,3 millions de dinars sont destinés à financer les achats des collecteurs ayant déposé des demandes de financement (9 collecteurs privés et 4 coopératives).

