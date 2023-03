Mobilisation des compétences tunisiennes au profit des établissements belges en Tunisie

Un accord portant sur la mobilisation des compétences tunisiennes au profit des établissements belges installés en Tunisie à travers des mécanismes disponibles de formation et de recrutement pour un meilleur encadrement des diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur était au centre d’une réunion tenue entre le chef de cabinet du ministre de l’emploi, Abdelkader Jammali avec la secrétaire d’Etat chargée de la migration en Belgique. Les deux parties ont également souligné la nécessité d’identifier les besoins du marché du travail belge. Jammali a à cette occasion affirmé que le dossier de migration régulière et d’emploi forme un axe principal dans les politiques publiques de l’emploi en Tunisie. Le ministère se penche sur le renforcement de partenariat pour une meilleure gestion du dossier de migration des compétences à l’étranger, a-t-il noté. Le traitement du dossier de la migration nécessite un accroissement des efforts des différents partenaires, a notamment ajouté la même source. La responsable Belge a pour sa part salué le niveau de coopération avec la Tunisie mettant en relief les efforts du ministère de l’emploi dans ce domaine.

