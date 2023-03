» Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique » est le thème des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement(BAD) qui se tiendront du 22 au 26 mai 2023, à Charm el-Cheikh(Egypte). Il s’agit d’une occasion pour discuter des défis auxquels l’Afrique est confrontée pour attirer les financements du secteur privé dans les investissements à faible intensité de carbone, a fait savoir la BAD dans un communiqué publié, mardi.Ce conclave permettra, également, de débattre des politiques pratiques que les gouvernements peuvent mettre en œuvre pour surmonter les obstacles . »Il s’agit de l’évènement le plus important du Groupe de la Banque qui réunit chaque année environ 3 000 participants, dont les principaux responsables des organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les universitaires et les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé », précise la meme source.

Au programme des Assemblées annuelles figurent l’organisation des réunions statutaires des gouverneurs de la BAD, des ministres des finances ou des gouverneurs des banques centrales représentant les 81 pays membres et d’évènements thématiques liés au savoir.