Mode durable: Nouveau denim à partir de jeans recyclés fabriqué en Tunisie

Dans le cadre du programme SwitchMed financé par l’UE, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la marque suédoise de denim Nudie Jeans collaborent depuis 2020 à un projet pilote en Tunisie pour démontrer la viabilité de l’approvisionnement et de la réintroduction de fibres textiles recyclées provenant de produits de seconde qualité dans la fabrication de nouveaux jeans.

- Publicité-

Un rapport récemment publié décrit comment le projet pilote a réussi à réorienter 6 530 paires de jeans de seconde qualité en 16 000 nouvelles paires de jeans avec une composition de 20 % de coton recyclé.

Avec les fournisseurs locaux de Nudie Jeans, la collaboration avec l’ONUDI pourrait démontrer le bien-fondé du recyclage à haute valeur ajoutée des jeans de seconde qualité dans la chaîne de valeur du textile et de l’habillement en Tunisie. L’initiative SwitchMed ? financée par l’UE, vise à mettre en place des économies productives, circulaires et de partage en Méditerranée en changeant la façon dont les biens et services sont consommés et produits afin que le développement humain soit découplé de la dégradation de l’environnement