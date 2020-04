Mohamed Abbou : publication d’une circulaire pour garantir la continuité des services administratifs

Le ministre d’État auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Mohamed Abou, vient de publier une circulaire qui garantira la continuité des services administratifs et le contact avec les citoyens, par voie électronique et par téléphone, et ce, en application des exigences du confinement général et afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et d’éviter aux citoyens le déplacement vers les différentes administrations.

Le ministre d’État a appelé, ainsi, toute structure publique à publier, dans la page d’acceuil de son site web, son adresse électronique, afin de pouvoir recevoir les demandes des citoyens.

Il a demandé aussi, à s’assurer que ces adresses sont valides et que les demandes reçues sont traitées dans un délai ne dépassant pas les 48 heures.Au cas où la réponse de l’administration nécessite l’accès à un nombre de documents ou une coordination avec d’autres structures publiques, il est nécessaire d’informer la personne concernée, dans le délai susmentionné.Toujours selon la même circulaire, les établissements et les structures publics sont appelés, aussi, à vérifier la liste des services en ligne disponibles et à veiller à ce que ces services répondent aux normes de la qualité, notamment en ce qui se rapporte à la validité des données et à l’accessibilité par les différents utilisateurs.

Ils doivent, aussi, inclure une description claire pour chaque service en ligne.Le ministre d’Etat a également , appelé à l’exploitation des canaux et des plateformes électroniques disponibles, pour interagir avec les utilisateurs des services électroniques, connaître leurs attentes et préoccupations, et recevoir leurs plaintes.

De même, les structures publiques sont invitées à vérifier l’exactitude des numéros de téléphone et de fax publiés sur leurs sites web et à veiller à charger un agent public sur place, de répondre aux appels entrants.En cas de non disponibilité d’un agent sur les lieux, il faut répondre à distance à ces appels, et ce, en transférant la ligne téléphonique vers un numéro de téléphone en sa possession.

Les ministres, les secrétaires d’Etat, des gouverneurs, les maires et les directeurs d’établissements publics sont tous appelés à mettre en application les dispositions de cette circulaire.